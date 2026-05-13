なにわ男子の道枝駿佑（23）が13日、都内で、ブランドアンバサダーを務める韓国のスキンケアブランド「numbuzin」の新テレビCM発表会に登壇した。道枝はシートマスクの箱を模したセットから登場。上下白のセットアップで登場し「4枚入りのうちの1枚として出てきました」とユーモアを飛ばして、会場を沸かせた。独特な演出に「斬新な貴重の機会をいただけました。（演出は）ライブでもないです」と笑った。会見ではジェンガの模型を