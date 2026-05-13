のどかな雰囲気の「川越のお隣」が激変？埼玉県は2026年5月、圏央道の「川島IC」（川島町）南側およそ30.1ヘクタールについて都市計画を変更し、市街化区域に編入したと発表しました。町は新たな「産業基盤」として開発すべく、8月から造成工事を開始するとしています。【ここか！】これが開発される「圏央道ICの隣の田んぼ」です（地図／写真）川島町は川越市の北側に位置し、町内を南北に貫く国道254号バイパスに川島ICが接