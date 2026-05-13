【趣味ギア適性診断】「楽器を演奏できたらかっこいい」など楽器演奏に憧れを持つ人は多い反面、難しいイメージがあるのも確か。しかし電子楽器なら意外とハードルは低い。アプリなどのサポートもあり、初心者でも手軽に演奏を楽しめるのだ。そんな電子楽器をピックアップした！＊＊＊【TYPE 1・インドアおこもり没入派】楽器演奏の楽しみについてヨドバシカメラの大江則勝さんは、「大人になってから始める方は、上達して