国連WFP協会（安藤宏基会長）は5月10日、国内最大級のチャリティイベント「WFPウォーク・ザ・ワールド2026 横浜」を神奈川県横浜市で開催した。当日は市民やスポンサー企業の関係者ら約4700人が参加し、好天に恵まれた横浜みなとみらい地区をウオーキング。参加費や募金など約548万円もの寄付が集まり、途上国の子どもたち約18万2000人に学校給食を届ける。本イベントは2005年に始まって19回目。途上国の子どもたちの飢餓をな