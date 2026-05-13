特殊詐欺に使用された銀行口座のキャッシュカードを、融資を受ける約束で何者かに譲り渡した疑いで、岡山県笠岡市の男が逮捕されました。 キャッシュカードを有償譲渡した疑いで逮捕されたのは、笠岡市富岡の派遣社員の男（52）です。警察によりますと男は、昨年12月16日、広島県福山市内の金融機関に開設された、男の名義の口座のキャッシュカード1枚を、20万円の融資を受ける約束で千葉県松戸市内のビルの一