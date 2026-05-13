愛知県を地盤とするあいちフィナンシャルグループと、三重県を地盤とする三十三フィナンシャルグループが経営統合に向け、最終調整していることがわかりました。 【写真を見る】あいちFGと三十三FG経営統合へ最終調整 13日午後トップが会見する見通し 実現すれば総資産11兆円を超える地銀グループ誕生 あいちフィナンシャルグループは、旧愛知銀行が旧中京銀行を吸収合併する形で誕生したあいち銀行を傘