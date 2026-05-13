アスコットは、「オークウッド大井町トラックス東京」を6月25日に開業する。客室はスタジオ、1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルームの4タイプ全78室とし、広さは約27平方メートルから107平方メートルまで。宿泊は30泊以上から。館内にはエントランスロビー、コンシェルジュカウンター、ミーティングルーム、テラス、テレワークブースを備えたラウンジなどを設ける。開業記念の長期滞在成約キャンペーンとして30泊以上を成約