ソフトバンクは、ソニーの最新Androidスマートフォン「Xperia 1 VIII」を6月11日に発売する。現在予約を受け付けている。 価格は27万4320円。他社から乗り換え（MNP）やワイモバイル・LINEMOからの乗り換え、もしくは新規契約で48回払いの場合、1回目～24回目の支払額は1回あたり5760円、25回目～48回目は5670円。機種変更の場合は、1回目～24回目の支払額が1回あたり6220円、25回目ᦉ