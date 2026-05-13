NTTドコモは、ソニー製のスマートフォン「Xperia 1 VIII SO-51G」を6月11日に発売する。価格は27万2910円。端末購入プログラムが利用でき、他社からの乗り換え（MNP転入）で購入すると、23カ月間実質15万5870円で利用できる。 「Xperia 1 VIII」は、ソニー製のAndroidスマートフォン。5G SAや5Gミリ波、HPUE、衛星通信「docomo Starlink Direct」に対応する。 チップセットに「Snapdragon 8