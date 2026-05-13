秋の大祭・長崎くんちで演し物を奉納する踊町が、日本舞踊の社中と出演を依頼する結納を交わしました。 （元船町くんち奉賛会 尾上 徹 会長） 「元船町の一員として迎えられることを喜ばしく思う」 結納を交わしたのは、長崎くんちで「唐船祭」を奉納する元船町と日本舞踊・藤間流の藤間 金彌師匠です。 町の関係者が出演を依頼し、結納金を納めました。 （日本舞踊 藤間流 藤間 金彌 師匠） 「