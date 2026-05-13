俳優の木村拓哉さんは5月12日、自身のInstagramを更新。愛犬になめられる「途中のブレイク」ショットを公開しました。【写真】愛犬になめられる木村拓哉「日差しが強すぎるので、日陰多めを狙って出動！」木村さんは「日差しが強すぎるので、日陰多めを狙って出動！途中のブレイク。2人を膝に乗せて…」とつづり、1枚の写真を投稿。愛犬2匹を膝に乗せながら、腕で抱きかかえている姿です。その内の1匹に顔をなめられている瞬間が