「人は財産」と言いながら、実際には若者の能力開発のための教育費を削り続けている……世界から取り残される日本企業の、冷酷な「3点セット」の正体とは？『高く売れるものだけ作るドイツ人、いいものを安く売ってしまう日本人』（岩本晃一著）から一部抜粋し、日本とドイツにおける「人への投資」の決定的な違いを紹介。さらに、優秀な若者の才能を潰してしまう日本特有の組織文化の実態とともに、ゆとりあるドイツの働き方を解