タレントのギャル曽根さんは5月13日、自身のInstagramを更新。娘の無邪気な姿を公開しました。【写真】ギャル曽根のかわいい娘「ほっこりしますね〜！」ギャル曽根さんは「家の前でお弁当食べる娘。 #お弁当おもちゃ #私はこの日このお弁当を20回も食べさせてもらいました。 #パパも食べさせてもらってたよ」とつづり、1枚の写真を投稿。娘が家の前の地面にしゃがみ込み、おもちゃの弁当箱で遊んでいる姿です。無邪気な様子がほほ