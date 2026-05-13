大谷が53打席ぶりのアーチだ(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月12日、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場し、53打席ぶりの本塁打となる7号ソロを左中間席へ放った。【動画】待ってました！12戦ぶりとなった大谷の7号豪快アーチシーン3回の第2打席、先発・エイドリアン・ハウザーの4球目の外角シンカーを振り抜くと、打球は左中間の最前列へ飛び込んだ。12試合ぶりのアーチとなった大谷。ここま