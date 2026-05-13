言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、慈悲の心で行われる行為に関連する言葉、日常の家事で気になる付着物、そして経済ニュースなどで耳にする専門用語という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ひんあ□□ごれかわ□□やくヒント：困っている人