フィギュアスケートの坂本花織選手が結婚を発表しました。13日に引退会見に臨んだ坂本選手。21年間のスケートへの思いや今後コーチになる夢などを語り、最後の挨拶へ向かいます。「この場を借りてもう一つご報告があります」と突如切り出した坂本選手。「私ごとではありますが、先日結婚をいたしました」と発表し、報道陣を驚かせました。大学時代に出会った坂本選手と同じ26歳の一般男性だということで、フィギュアスケートの関