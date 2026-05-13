ホワイトソックス・村上宗隆選手が、MLB公式サイトが発表した『第1回新人王予想』でア・リーグ1位に選出されました。MLB.comは日本時間13日に、今シーズン1回目となる新人王予想アンケートの結果を発表しました。アンケートでは、各選手のここまでの成績に加えて、シーズン終了までの活躍を予測した上で、識者39人が各リーグ上位5名を選出。1位から5位まで順番に5ポイントから1ポイントまで付与し、その合計点で順位が決められまし