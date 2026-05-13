ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。会見の最後、フォトセッションを終えると司会者が「ではここで、坂本花織さんといえば例のあれですよね」と呼びかけ。坂本にスマートフォンが手渡されミラノ・コルティナ五輪でも笑いになった“自撮り”が始まった。壇上から坂本は「映ってます！！あっちのカメラマンさんまで」と身振り手振り