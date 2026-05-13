6人組ボーイグループ・TWSの最新アルバム『NO TRAGEDY』が、13日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、自身初の1位を獲得した。【写真】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU2025年11月10日付『play hard』の週間14.0万PT（139,662PT）を超え、自己最高週間ポイント22.1万PT（220,956PT）を記録。同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位を獲得し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※