東ハトは、5月18日から「うまいもんなげわ・ほたて醤油味」と「うまいもんなげわ・タコライス味」を期間限定で発売する。サクサクと軽い食感で、風味豊かな味わいを楽しめる、細切りポテトリング「なげわ」から、日本のうまいもんの味わいを楽しめる「うまいもんなげわ」シリーズが登場する。第1弾は、北海道と沖縄の味わいとなる。「うまいもんなげわ・ほたて醤油味」「うまいもんなげわ・ほたて醤油味」は、香ばしい醤油の風味と