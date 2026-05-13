■MLBドジャースージャイアンツ（日本時間13日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのジャイアンツ戦に“1番・DH”で先発出場し、3回の第2打席で12試合ぶりの7号ホームランを放ち、5月初アーチとなった。前日12日は今季3度目の野外でのフリー打撃を行ったが、5打数無安打で2試合連続でノーヒット、51打席ノーアーチとなった。ジャイアンツの先発は今季0勝4敗のA.ハウザー（33）、通算成績は3打数2安打