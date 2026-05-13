7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が13日、都内で行われた『numbuzin×道枝駿佑さん（なにわ男子）新TVCM発表会』に登壇し、最近「きょう調子いいな」と思った日を明かした。【写真】圧倒的透明感…！白シャツで登場した道枝駿佑イベントでは、巨大ジェンガに挑戦。大きいだけに重さもあるようで、終盤になると苦戦する様子も。1つのジェンガを引き抜こうとして上に乗ったジェンガが同時にずれてしまい、真剣な表情で「崩れ