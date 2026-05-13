ソフトバンクにＤｅＮＡとの交換トレードで移籍した山本祐大捕手（２７）が１３日、みずほペイペイドームで入団会見を行った。昨夜のうちに福岡入り。さっそく映像でソフトバンク−西武をはじめ、パ・リーグ３試合をチェックしたという。「自分でも切り替えが早いなと思いましたが、いち早くパ・リーグの選手になるというか、パ・リーグの環境に慣れるのが大事と思ったので」と話した。会見の中では「ホークスはずっと常勝軍