◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発。5回までメジャーでは自身ワーストとなる3被弾を含む4安打を浴び、3点を失った。課題の初回を乗り切った。この試合まで登板した7試合のうち3試合で初回に失点。全16失点のうち、6点を初回に失っていた。この日は落ち着いたマウンドさばきで初回を無失点で終え、