「ドジャース−ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が三回先頭の第２打席で１２試合＆５３打席ぶりの７号ソロを放った。山本が同点ソロを被弾して迎えた第２打席。打席に入ったがジャイアンツバッテリーのピッチコムの異常で間が開いた。カウント１−２からの４球目、外角フォーシームを捉えると打球は左中間スタンドに飛び込んだ。一塁を回った直後に思わず天をあおぎ、安堵の表情を浮かべた大