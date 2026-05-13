ポーラは、 ポーラ最高峰ブランド「B.A」から、8月1日に「B.A 3Dオアシス アイカラー 04」を発売する。B.Aは、1985年に誕生。“人の可能性は広がる”というブランドポリシーを掲げている。昨年に誕生したB.A第7世代では、「時間は、存在しない（時間や年齢にとらわれず、人の可能性を広げたいというブランドの想い）。」というメッセージを発信。過去や今という、時間の概念にとらわれずに、自分史上最高を目指す生き方を提唱して