お笑いタレントの東野幸治（58）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜1・55）に出演。後輩芸人との交流を語った。同番組MCの「ダイアン」ユースケ、津田篤宏とは、20年以上親交があるという東野は「大阪時代から一緒にやってたから、“我が子”やと思ってる」とニヤリ。「津田とは最近ちょいちょい会うのよ。いつも俺、“西澤（ユースケ）、大丈夫か？”」と気に掛けているといい、今回久々の再会とな