フィギュアスケートの坂本花織選手が引退会見にのぞみ次なるステージ指導者への思いを明かしました。フィギュアスケート現役引退坂本花織選手(26)：現役で一生懸命練習するのはすごく青春なんだなって改めて感じています。3度のオリンピックで4つのメダルを獲得した坂本選手。現役ラストダンスとなった世界選手権では日本女子最多4度目の優勝。恩師の中野コーチと歩み続けた21年間の現役生活を振り返りました。フィギュアスケー