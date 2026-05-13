5選を目指し、知事選への出馬を表明した長野県の阿部守一知事＝13日午前、長野市長野県の阿部守一知事（65）は13日、長野市内で記者会見を開き、任期満了に伴う知事選（7月23日告示、8月9日投開票）に5選を目指して立候補する意向を表明した。「熟慮を重ね、私が県政を担うのが、県民にとって望ましいと判断した」と述べた。多選批判にも触れ「社会の大きな転換期だ。16年間の経験を生かしていく」と強調した。知事選への出馬