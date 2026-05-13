コンビニで飲み物を買うと、1本あたりの金額はそれほど高く感じないかもしれません。しかし、毎日続けると月数千円、年間では数万円の出費になります。一方で、水筒を持参すれば、飲み物代を大きく抑えられる可能性があります。 この記事では、コンビニで飲み物を買う場合と水筒を使う場合で、どれくらい差が出るのかを具体的に見ていきます。 コンビニで毎日飲み物を買うと年間いくらかかる？ コンビニで500A