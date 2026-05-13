ジャイアンツ戦の3回、7号ソロを放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは12日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、1―1の三回に4月26日以来の本塁打となる7号ソロを放つなど4打数2安打1打点だった。先発の山本は6回1/3を投げ、3本塁打を浴びて5失点で3敗目（3勝）。チームは2―6で敗れ、4連敗となった。右腕の疲労から復帰し