高級シャンパンなどの万引きを繰り返し、300万円相当を売りさばいていたとみられる、32歳の男が逮捕されました。遠藤凌容疑者（32）は2026年1月、東京・足立区のスーパーで、シャンパン12本（販売価格合計約9万3000円）を盗んだ疑いがもたれています。シャンパンを載せたカートに目隠し用の鞄を置き、電話しているように装って店を出て盗んでいました。これまでにシャンパンや酒、760点・300万円相当を都内の買取業者で売りさばい