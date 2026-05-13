期限後に気づくと焦りますが、最初にやるべきことは一つです。自分は納税なのか還付なのかを確認することです。納税なら遅れるほど延滞税などが増えやすく、還付なら5年間提出できるケースもあります。次に、未提出なのか、提出済みで誤りがあるのかで手続きが変わります。順番を間違えなければ、損は小さくできます。 納税か還付かを確認する。源泉徴収票と控除の有無で当たりをつける 会社員なら、源泉徴収票の