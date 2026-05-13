久しぶりに会った友人から、具体的な投資信託の名前を出してすすめられると、「詳しそうだから信じてもよいのでは」と感じるかもしれません。実際に利益が出た話を聞くと、自分も買ったほうがよいのか気になるでしょう。 しかし、投資信託は元本が保証された商品ではなく、価格が下がれば損をする可能性があります。また、資格や登録がない人が、報酬や紹介料を得る目的で具体的な商品を強くすすめている場合は、問題になる