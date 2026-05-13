フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（シスメックス）が、２人の恩師から愛のメッセージを受け取った。４歳でスケートに出会った坂本は、長きにわたり中野園子コーチとグレアム充子コーチに指導を受けてきた。現役最終年の今季はミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルに輝き、世界選手権では２年ぶり４度目の金メダルを獲得した。有終の美を飾ったスケーターは、１３日に故郷の兵庫・神戸市内の