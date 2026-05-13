ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１２日（日本時間１３日）に本拠地ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に１２試合、５３打席ぶりの本塁打となる７号ソロを放った。待望の一発が飛び出したのは１―１の３回先頭だった。右腕ハウザーのカウント２―１からの４球目、外角低めの９３・９マイル（約１５１・１キロ）のシンカーを捉えると逆方向へバットを押し出した。角度２３度、打球速度１０５