この記事の画像を見るKADOKAWAグループが主催するマンガ賞「次にくるマンガ大賞」のエントリー受付が今年もスタート！「次にくるマンガ大賞」は、すべてのマンガファンによる推薦と投票を通して、“次にブレイクしそうなマンガ”を発掘し紹介することを目的に創設されたユーザー参加型のマンガ賞です。マンガファンから広く「次にくる」と思うマンガを推薦（エントリー）してもらい、エントリーされた作品から次にくるマンガ大賞実