Image: Unitree どれほど人間の代わりができるでしょうね？ どこの業界も人手不足が叫ばれ、各社あの手この手で人材確保に奮闘していますよね。その解決策のひとつになるかもしれないのが、ロボットの導入。しかも急速に成長している、人型ロボのヒューマノイドが活躍しようとしています。空港の裏方にロボットがやって来る航空会社のJALが、国内主要空港で航空機の牽引や手荷物・貨物搭降載