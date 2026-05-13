ごみ清掃員としても活動しているお笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が１３日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。熊よけスプレーの捨て方について注意喚起した。熊の被害が全国で拡大する中、熊よけスプレーなど?熊対策グッズ?の需要も高まっている。ただその使い方には注意が必要だ。滝沢は「これから新しい熊よけスプレーを買う方が多いと思いますが、使用期限が切れた熊よけスプレーは中身が入ったまま廃棄するとカプサイ