2PMのニックンの変貌ぶりが話題を呼んでいる。5月6日、2PMの公式YouTubeチャンネルに一本の動画がアップされた。【写真】「ずっと待ってたよ」2PM、ファン待望の集合写真公開された映像には、2PMメンバーのニックン、ウヨン、Jun.Kが、デビュー18年目を迎え、再び宿舎で共同生活を送る様子が収められていた。その中でニックンは、全体的にふっくらとした姿で登場し、視聴者を驚かせた。ニックンといえば、2008年のデビュー当時、圧