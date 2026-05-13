ドラマの恋は熱く、現実の恋は静かだ。歌手で女優のIUが語った恋愛観が、俳優イ・ジョンソクとの交際と重ねて注目されている。【画像】IUに破局説が浮上、きっかけはBTS・V？5月12日、IUの公式YouTubeチャンネルには、人気ドラマ『21世紀の大君夫人』の撮影ビハインド映像が公開された。そこには、劇中でソン・ヒジュ（IU）が愛するイアン大君（ビョン・ウソク）を守るため、感情を爆発させる場面の撮影過程が収められていた。撮影