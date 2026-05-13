BTS・JUNG KOOKなどの個人情報を盗用し、資産を奪おうとしたハッキング組織のリーダーが韓国へ送還された。韓国法務部は5月13日、警察庁と協力し、中国国籍のハッキング組織のリーダーA容疑者（40）をタイ・バンコクから仁川（インチョン）国際空港を通じて送還したと発表した。【画像】JUNG KOOK、深夜の配信で中指立て不満爆発捜査当局によると、A容疑者らは2023年8月から昨年4月にかけ、韓国政府や公共機関のウェブサイト6カ所