【ぬい用寝袋】 5月21日～ 順次発売 価格：1回400円 「ぬい用寝袋」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ぬい用寝袋」を5月21日より順次発売する。価格は1回400円。 本商品は、ぬいぐるみサイズの寝袋。マミー型と封筒型があり、吊るせるフープ付のものがあるほか、ジッパーの開閉もできる。 「マミー型寝袋（