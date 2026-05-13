女優のムン・ガヨンが、所属事務所の移籍を検討していることが分かった。芸能事務所ファンタジオの関係者は5月13日、『スポーツソウル』に対し、ムン・ガヨンとの専属契約について「前向きに検討しているが、まだ確定したことはない」と明かした。【写真】「ほぼ全部見えてる」衣装のムン・ガヨンムン・ガヨンは2024年、PEAK Jエンターテインメントと専属契約を締結し活動してきた。特に、彼女はPEAK Jエンターテインメントの“第1