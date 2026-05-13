プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年5月12日にユーチューブを更新し、DeNAとソフトバンクの間で成立した交換トレードについて「どういうことなんだろう」と疑問を呈した。 「今季、松尾の状態がいいとは言えない」DeNAとソフトバンクの両球団は12日、DeNA山本祐大捕手（27）と、ソフトバンク尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）の1対2の交換トレードが成立したことを発表した。 山本はレギ