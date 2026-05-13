もはやブームを越えて、一大ジャンルを確立した“韓流”恋愛ドラマ。外国人にもかかわらず大和撫子を夢中にさせる韓流スターに敬意を表しつつ、日本男児としては彼らのモテ要素を取り入れて、もっと女性の「トキメキ国内生産量」を上げたいところです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者に行ったアンケートを参考にして、「韓流スターに学ぶ『女性がうっとりする言動』９パターン」をご紹介いたします。【１】酔った女性