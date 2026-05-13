◆ファーム・リーグ日本ハム―楽天（１３日・鎌ケ谷）楽天は１３日、ファーム・リーグ日本ハム戦のスタメンを発表した。楽天は前田健太投手（３８）が先発マウンドに上がる。今季１１年ぶりにＮＰＢに復帰した右腕は１軍では４試合に登板して、０勝２敗、防御率４・４１。６日の日本ハム戦では５回３安打１失点で勝敗はつかずに、７日に出場選手登録を抹消されていた。経験豊富なベテランの投球に注目が集まる。以下、楽天