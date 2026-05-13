ＤｅＮＡからトレードで加入した山本祐大捕手が１３日、みずほペイペイドーム内で入団会見。前夜はドタバタの中で福岡入りし、ナイターの時間はホークスの試合を中心にパ・リーグ３試合をチェックしたという。「自分でも切り替えが速いなと思ったんですけど、ベイスターズの試合はあんまり見ていなかったです。（チームの戦いを）追う必要もないですし。だったら、パ・リーグの３試合を追って、いち早くパ・リーグの感覚に慣れる