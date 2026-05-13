◆大阪市長杯争奪第３５回南大阪記念大会（９日・大泉緑地野球場）▽中学生の部・決勝住吉ボーイズ６ー３枚方ボーイズ＝延長９日＝「大阪市長杯争奪第３５回南大阪記念大会」は９日、決勝が行われた。住吉ボーイズ（大阪南支部）が延長９回の熱戦を制し、ホストＶ。１１年ぶり３度目の優勝を飾った。また「第２３回龍野ボーイズ大会」が開幕し、ホストチームの龍野ボーイズ（兵庫県西支部）がコールド発進から準決勝へ