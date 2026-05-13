大相撲の小結・高安（田子ノ浦）が夏場所４日目の１３日、日本相撲協会に休場を届け出た。３日目を終えて２勝１敗だった。師匠の田子ノ浦親方（元幕内・隆の鶴）によると、２日目の取組で右内転筋に違和感を覚え、３日目に支度部屋で準備運動をしている時に悪化したという。幕内・平戸海（境川）との取組は一方的に押し出されて初黒星。「今日の朝まで様子を見たが、仕切るのもしんどいということで」と休場を決断した。ただ